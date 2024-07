Novo Hamburgo: suspeito de matar jovem tem prisão negada Aclr|Do canal Record RS no YouTube 19/07/2024 - 10h05 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h34 ) ‌



A família de um auxiliar de metalúrgica assassinado no mês passado, em Novo Hamburgo, está inconformada com a decisão da justiça gaúcha. Foi negado o pedido de prisão preventiva do homem flagrado dando três facadas no jovem.

