Novo governo de Donald Trump deve trazer mudanças na economia, imigração e relações internacionais

A cerimônia de posse de Donald Trump será realizada nesta segunda-feira (20), no Capitólio. No primeiro dia de governo, o presidente eleito planeja anunciar cerca de 100 medidas executivas focadas na economia e na imigração. No novo mandato de Trump, a expectativa é de que as relações com a China sejam menos tensas, visto que o presidente americano se mostrou disposto a trabalhar com Xi Jinping. Além disso, figuras conhecidas, como Elon Musk, participarão do governo.

