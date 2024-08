Novo empreendimento da Vanguard é apresentado ao público Aclr|Do canal Grands no YouTube 08/08/2024 - 13h58 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h30 ) ‌



No dia 06 de agosto o Grands por Bessa esteve presente no evento de pré-lançamento do Pulse, o novo empreendimento da Vanguard. Este projeto tem o conceito de inovação e contará com espaços dinâmicos e modernos, que combinam com a vida urbana de seus futuros moradores. O bairro Água Verde, em Curitiba, foi escolhido para receber este edifício na Rua Guilherme Pugsley. A previsão de entrega é para o segundo semestre de 2028.

