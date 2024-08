Novo edital de concessão do aeroporto de Jaguaruna deve ser lançado ainda neste mês Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/08/2024 - 08h28 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h50 ) ‌



O governo anunciou um novo edital de concessão do aeroporto de Jaguaruna, previsto para ser lançado em agosto. A notícia motivou debates entre entidades da região sul do estado. A repórter Rachel Schneider traz todas as informações sobre os próximos passos e as expectativas para os investimentos no aeroporto.

