Novo Diretor de Negócios Multiplataforma: Júlio Paiva assume áreas comerciais do Grupo Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/10/2024 - 20h02 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após quase 46 anos de história em Uberlândia, o Grupo Paranaíba dá mais um passo rumo à inovação.

A partir desta quinta-feira (17), todas as plataformas de comunicação – TV Paranaíba, Rádios Paranaíba FM e Educadora 90.9, e o portal Paranaíba Mais – convergem para uma experiência multiplataforma, alinhadas com as melhores práticas do mercado.

Para reforçar este conceito, o grupo trouxe para o seu quadro de colaboradores o executivo Júlio Paiva, com 40 anos de atuação.

Ele teve passagens por áreas como Operações, Marketing, Gerência de Vendas, Direção Comercial e Gestão de Novos Negócios em Mídia. Além de um vasto currículo em veículos de comunicação de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, Paiva é profundo conhecedor do mercado mineiro e possui um extenso relacionamento com grupos de comunicação por todo o Brasil.

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉

👉

‌



👉

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.