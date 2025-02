Novo CSO do Atlético-MG, Paulo Bracks fala sobre investimentos no time feminino Aclr|Do canal Record News no YouTube 28/01/2025 - 22h40 (Atualizado em 29/01/2025 - 01h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O novo coordenador de futebol do Atlético-MG, Paulo Bracks, falou sobre o investimento no time feminino do Galo e garantiu que haverá mudança nas Vingadoras, que também fazem parte das atribuições dele no clube mineiro.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.