Novo Contorno Viário: primeiros dias mostram melhora no fluxo de trânsito em Florianópolis
12/08/2024 - 20h29 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h10 )



O tão aguardado Contorno Viário de Grande Florianópolis foi inaugurado no último sábado (10), e desde então, os motoristas já começaram a utilizar a nova rota. Nesta segunda-feira (12), no primeiro dia útil após a inauguração, a avaliação é positiva, com uma notável melhora no fluxo de trânsito. Alexandre Mendonça está ao vivo para relatar como a nova obra está impactando o trânsito e trazendo alívio para a região. Confira.

