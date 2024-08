NOVO CANGAÇO NAS RUAS DE NATAL Aclr|Do canal Tv Tropical | Record no YouTube 06/08/2024 - 07h57 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h41 ) ‌



AR 15, grampos, coletes, picape 4x4 e máscaras. O objetivo do grupo: roubar um carro forte em plena luz do dia em uma das vias mais movimentadas de Natal. A ação foi rápida, estudada e pelo menos um malote de dinheiro foi levado.

Não, não é o roteiro de um episódio do Novo Cangaço, é realidade e infelizmente um segurança perdeu sua vida. Veja a matéria de Jeferson Nascimento no Balanço Geral Manhã com Alanzinho do Povo.

