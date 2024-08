Novo binário de Joinville entra em funcionamento nesta segunda-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 19/08/2024 - 11h21 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h26 ) ‌



Neste final de semana, Joinville passou por uma mudança significativa em seu trânsito com o início do funcionamento do binário nas ruas Santa Catarina e São Paulo. A implementação deste novo sistema visa otimizar o fluxo de veículos e melhorar a mobilidade urbana na região central da cidade. Confira o primeiro dia de funcionamento do novo binário implementado na cidade.

