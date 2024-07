Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

A Tribuna do Povo traz os últimos desdobramentos do caso Nayara Vit, após o empresário Rodrigo del Valle ser absolvido do assassinato da modelo. Agora, novos detalhes surgem e a investigação continua a revelar aspectos surpreendentes dessa história complexa. Fique por dentro com o repórter Lincoln Pradal.

