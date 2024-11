Novidade no cardápio? Pizzaria de Uberaba recebe cliente montada a cavalo | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 01/11/2024 - 08h59 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h46 ) twitter

Uma cena inusitada chamou a atenção em Uberaba, onde uma mulher, montada em um cavalo, decidiu entrar em uma pizzaria do bairro Paraíso. O flagrante rapidamente viralizou nas redes sociais, surpreendendo clientes e funcionários que estavam no local. Wellington, o dono da pizzaria, lembra do misto de susto e curiosidade que tomou conta do ambiente quando a visitante não convencional chegou. Alguns clientes registraram o momento em vídeo, enquanto outros, sem saber como reagir, apenas observavam a situação inusitada.

A estudante Ana Beatriz estava em uma cavalgada com amigos e, após um passeio que incluiu algumas latinhas, acabou se separando do grupo. Conduzida pela própria égua até a pizzaria, ela entrou com a amiga Diana, surpreendendo todos que ali estavam. "Eu parei no bar, bebi um pouco a mais, e quando percebi já estava na pizzaria. Não sei se foi pelo cheiro maravilhoso, mas com certeza foi uma experiência divertida", contou Ana.

O acontecimento proporcionou não apenas uma boa risada, mas também uma ideia de negócio para Wellington. Ele agora planeja integrar cavalos e pizzas em suas estratégias de marketing, sugerindo até que clientes que chegarem montados ganhem desconto. Além disso, ele homenageará a amiga de Ana, Diana, colocando seu nome em uma pizza especial. Sem dúvida, essa experiência inusitada transformou a pizzaria em um local de memórias e boas risadas, provando que, para saborear uma pizza, qualquer meio de transporte pode ser válido.

