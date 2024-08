Novidade na educação: aulas de inglês para o ensino fundamental em 2025 Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 28/08/2024 - 21h46 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h20 ) ‌



A partir de 2025, os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental na rede estadual de Santa Catarina terão aulas de inglês, marcando uma grande inovação no sistema educacional do estado. Essa mudança visa preparar melhor os estudantes para o futuro globalizado e reforçar a importância do aprendizado de línguas estrangeiras desde cedo. Além disso, o comércio catarinense alcançou um recorde no Dia dos Pais, com um ticket médio de R$ 399, o maior da série histórica.

