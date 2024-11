“Novembro roxo”: manual auxilia pais no cuidado de bebês prematuros Aclr|Do canal Record RS no YouTube 08/11/2024 - 13h29 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O “Novembro roxo” marca uma data importante no cuidado à saúde dos bebês que nascem de forma prematura. Só no ano passado no Rio Grande do Sul foram registrados 12 mil nascimentos com menos de 37 semanas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.