Novembro Roxo: A Pediatra Luiza Barbiero Fala Sobre Prematuridade

No mês de novembro, em apoio à campanha Novembro Roxo, que alerta sobre a prematuridade, recebemos a pediatra Luiza Barbiero. Ela compartilha informações essenciais sobre como identificar um bebê prematuro, as fases da prematuridade, cuidados necessários e o impacto no desenvolvimento.

