Novembro Azul: Mês dedicado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 05/11/2024 - 15h55 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novembro Azul, conscientização sobre a saúde e qualidade de vida do homem. A campanha alerta sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata e ajuda no combate à doença.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #novembroazul #cancerdeprotrata #saude #saudepublica #diagnostico #prevenção

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.