Novembro Azul chega a Uberlândia com oferta de consultas e exames gratuitos | Jornal Paranaíba 05/11/2024 - 07h46 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h53 )

Foi lançada oficialmente a campanha Novembro Azul, um movimento global que alerta para a importância do diagnóstico preventivo do câncer de próstata, especialmente voltado para aqueles com 50 anos ou mais. Durante todo o mês, a campanha trará ações de conscientização e oferecerá serviços de saúde gratuitos, incluindo consultas com urologistas, ultrassonografias e cirurgias.

Serão disponibilizadas 400 consultas urológicas, 600 ultrassonografias de próstata e 100 cirurgias para pacientes que estão na fila de espera e para aqueles que procurarem atendimento nas unidades de saúde. Os agendamentos serão feitos pela Central Municipal de Regulação, que confirmará horários, locais e datas diretamente com os pacientes.

O exame de próstata é indicado ao menos uma vez ao ano para homens a partir dos 50 anos, ou antes, caso haja histórico familiar da doença. A campanha também inclui palestras e atividades informativas nas unidades básicas de saúde para esclarecer o público masculino sobre o câncer de próstata e a importância da prevenção. Após o agendamento e realização dos procedimentos, os pacientes contarão com acompanhamento contínuo de um urologista, visando um cuidado integral com a saúde.

