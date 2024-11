Novembro Azul: aumento nos diagnósticos de câncer de próstata destaca a importância da prevenção Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 12/11/2024 - 13h08 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h13 ) twitter

Novembro Azul é mês de conscientização sobre a saúde do homem. É hora de reforçar junto aos nossos pais, maridos e filhos a importância de cuidar do corpo e do bem-estar. O câncer de próstata atinge mais de 70 mil brasileiros ao ano. Esse número poderia ser muito menor, se não fosse a resistência masculina em fazer consultas preventivas. Para mudar isso é preciso acabar com o preconceito e o primeiro passo é derrubar alguns mitos. Acompanhe a reportagem!

