Novembro azul: a importância da prevenção do câncer de próstata com Nello Chescon 05/11/2024 - 22h39 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h27 )

Em novembro, mês de conscientização sobre a saúde do homem, o Novembro Azul destaca a prevenção do câncer de próstata, uma das principais causas de morte masculina no Brasil. O médico da família Nello Chescon compartilha informações valiosas sobre a importância dos exames regulares e como a prevenção precoce pode salvar vidas. Assista à entrevista e entenda os cuidados que todos os homens devem ter com a saúde da próstata.

