Nove empresas aderem a programa de tributação de compras

Nove empresas já estão certificadas no "Remessa Conforme", que é o programa da Receita Federal. Neste programa, a alíquota para mercadorias de até US$ 50 sobe de zero para 20% a partir de agosto. Outras oito empresas estão em processo de implantação. Para aquelas empresas que ficarem de fora do programa, a tributação é maior. Quem chega para explicar o assunto é a professora de Direito da FGV Rio, Bianca Xavier.

