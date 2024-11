Novas provas: Pais da bebê morta em Uberlândia são presos novamente Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/11/2024 - 07h28 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h04 ) twitter

Em agosto, o caso da morte de Anna Alice, uma bebê de um ano e dois meses, chocou a população de Minas Gerais. A pequena foi vítima de maus-tratos, e as investigações apontaram um quadro de violência frequente. Na época, a babá adolescente, de 17 anos, foi apreendida, e os pais foram presos, mas posteriormente liberados. Contudo, dois meses após essa decisão, o casal voltou a ser detido em Uberlândia, no bairro Lagoinha, após a Polícia Civil solicitar nova prisão preventiva baseada em novas evidências obtidas pelo inquérito.

As apurações indicam que a babá teria se irritado e agredido a criança, causando um traumatismo craniano que resultou na morte da menina. A autópsia revelou lesões anteriores e marcas de violência no corpo da bebê, sugerindo episódios de maus-tratos. Além disso, foi constatado que, um dia antes do óbito, os pais optaram por não levar a filha ao médico, possivelmente por receio de denúncia. Agora, o casal pode responder por homicídio doloso qualificado, sob a modalidade de dolo eventual, por omissão, dado o conhecimento das agressões e a falta de ação para impedir a violência.

