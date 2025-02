Novas imagens mostram queda de avião na Avenida Marquês de São Vicente Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 07/02/2025 - 11h52 (Atualizado em 08/02/2025 - 01h20 ) twitter

Um avião caiu na Avenida Marquês de São Vicente, em São Paulo, atingindo uma palmeira e deslizando pela via. O impacto resultou na morte do piloto e do proprietário da aeronave, o advogado Márcio Carpena. Testemunhas relataram que o avião desceu em alta velocidade, causando destruição, enquanto outras pessoas presentes sofreram apenas ferimentos leves. Investigações conduzidas por autoridades, incluindo a Polícia Civil e o Cenipa, já estão em andamento para determinar as causas do acidente.

