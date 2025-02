Novas imagens mostram prisão do influenciador Felippe Ribeiro em SP Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 14/02/2025 - 11h20 (Atualizado em 15/02/2025 - 01h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novas imagens mostram a prisão do influenciador Felippe Ribeiro na mansão ele em Santana de Parnaíba (SP). Suspeita é de que ele aplicava golpes envolvendo a comercialização de carros de luxo. Durante a operação, a polícia cumpriu cerca de 20 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de mais quatro pessoas, incluindo seu pai. Ribeiro já havia sido detido anteriormente por posse ilegal de arma. Além dos crimes financeiros, ele é suspeito de ligação com o tráfico de drogas. Em suas redes sociais, onde tinha quase 50 mil seguidores, Felipe se apresentava como especialista em finanças e vendia cursos e livros. Sua defesa nega as acusações e promete provar sua inocência.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.