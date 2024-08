Novas imagens mostra mulher à procura do namorado que estava desaparecido, ela matou e esquartejou-o Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 18/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 19/08/2024 - 01h28 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma nova imagem mostra a mulher à procura do namorado que estava desaparecido, porém, ela matou e esquartejou-o. Além da Paloma participar das buscas pelo namorado Éder, ela tentou incriminar outras pessoas durante os dias que a vítima estava desaparecida em Leme, no interior de São Paulo. A polícia faz buscas num terreno baldio onde estaria outras partes do corpo do jardineiro. Em depoimento, Paloma disse que agiu sozinha e que só se teria defendido de um ataque. A família não acredita nessa versão.

#recordeuropa #cidadealerta #casoéder

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.