Nova lei muda regra para venda, criação e exposição de animais

Uma lei sancionada esta semana pelo governador Tarcisio de Freitas, muda as regras para a venda, criação e exposição de cães e gatos para fins comerciais no estado de São Paulo. Com a nova legislação, fica proibida exposição de cães e gatos em eventos de rua e em espaços públicos, e a permissão de vender os filhotes desses animais apenas após quatro meses de vida, e na condição de estarem castrados e vacinados. Conversamos com Cinthya Nunes, Membro da Comissão de Defesa dos Animais da OAB São Paulo, para explicar sobre o tema.

