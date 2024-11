Nova lei impulsiona produção de Queijo Minas Artesanal e fortalece economia local | Agro Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/11/2024 - 07h22 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h51 ) twitter

A nova legislação aprovada em Minas Gerais promete impulsionar a produção do Queijo Minas Artesanal, um produto que já é um ícone da gastronomia mineira e reconhecido mundialmente. Com a lei, o estado busca integrar pequenos produtores ao mercado, promovendo práticas sanitárias e sustentáveis e mantendo viva a tradição da produção de queijos feitos com leite cru. A medida também visa reduzir burocracias e oferecer condições para que o queijo mineiro conquiste novas regiões e amplie seu alcance.

Esse incentivo é visto como uma oportunidade para fortalecer a economia local e preservar técnicas tradicionais que tornam o queijo mineiro único em sabor e qualidade. Especialistas e produtores defendem que o leite cru, ao manter fermentos naturais, confere ao produto uma consistência e um sabor autênticos. Com o apoio de instituições como a Emater, a expectativa é que a produção e comercialização ganhem ainda mais visibilidade, permitindo que a tradição do Queijo Minas Artesanal seja levada a novos mercados e se torne ainda mais representativa para o estado e para o Brasil.

