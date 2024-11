Nova lei em Florianópolis garante prioridade de matrícula para Irmãos Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/11/2024 - 10h14 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h22 ) twitter

Florianópolis sancionou uma nova lei que garante prioridade para irmãos se matricularem na mesma escola, facilitando a convivência familiar e garantindo mais comodidade para as famílias. A lei visa proporcionar uma maior organização no processo de matrícula e diminuir a dificuldade de transporte escolar e logística para os pais. A medida se aplica tanto a escolas públicas quanto privadas, e foi sancionada com a aprovação de pais e educadores. O repórter Gabriel Prada traz os detalhes dessa nova legislação e o impacto dela para as famílias da capital catarinense.

