Nova lei cria selo "Pessoa com Autismo a Bordo" para veículos em SC
05/11/2024 - 19h50 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h20 )

Santa Catarina implementou uma nova lei que cria o selo "Pessoa com Autismo a Bordo", destinado a identificar veículos que transportam pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A medida, que entra em vigor em fevereiro de 2025, visa proporcionar mais segurança e facilitar a adaptação de motoristas e passageiros a bordo, reconhecendo as necessidades especiais das pessoas com autismo.

