Nova imagem mostra assassinato de estudante por policial no metrô de São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 24/02/2025 - 10h53 (Atualizado em 25/02/2025 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagens do circuito interno do metrô mostram Eduardo Rodrigues Machado, de 20 anos, em uma briga com um policial militar aposentado, Enéas. Durante o conflito na plataforma movimentada, o policial sacou sua arma e atirou, atingindo Eduardo. O jovem foi socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. O policial, de 57 anos, foi preso por homicídio, alegando legítima defesa após Eduardo ter supostamente esbarrado em uma idosa. Testemunhas e um guarda civil metropolitano tentaram intervir, mas o policial continuou armado. A investigação revelou que Eduardo não tentou desarmá-lo. O policial havia apresentado uma versão similar em um caso anterior, desmentida por vídeos. Ele foi encaminhado a um presídio após atendimento médico por dores.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

‌



Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

‌



Twitter: https://twitter.com/balancogeral

Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.