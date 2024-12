Nova fase da Operação Sob Encomenda cumpre 13 mandados em Joinville e São Francisco do Sul Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 03/12/2024 - 14h45 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Operação Sob Encomenda entra em uma nova fase e cumpre 13 mandados de busca e apreensão em Joinville e São Francisco do Sul. A ação da polícia visa desmantelar esquemas criminosos relacionados a crimes graves, com a apreensão de documentos e materiais que podem levar à elucidação de crimes cometidos na região. A operação tem como objetivo combater práticas ilícitas e garantir a segurança da comunidade local. As autoridades seguem investigando e monitorando as ações dos envolvidos, em uma tentativa de enfraquecer organizações criminosas na área.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.