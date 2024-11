Nova etapa de pavimentação na Avenida Marcos Konder exige atenção no trânsito Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 19/11/2024 - 09h10 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h25 ) twitter

Começou a nova fase das obras de pavimentação na Avenida Marcos Konder, uma das principais vias de Itajaí. As melhorias no asfalto irão afetar o fluxo de veículos, exigindo atenção redobrada dos motoristas. A repórter Juliana Senne traz os detalhes sobre o impacto no trânsito e as orientações para quem precisa passar pela região.

