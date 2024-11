Nosso Quintal tem programação especial de Natal Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 25/11/2024 - 16h56 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h19 ) twitter

O Nosso Quintal está com uma programação especial para este natal com o 'Jantando com o Papai Noel'. A cerimonialista e organizadora do evento, Sara Neves Fogaça, traz detalhes sobre a programação.

