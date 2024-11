NOSSA VIAGEM EM FAMÍLIA I ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 17/10/2024 - 20h00 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oi pessoal! Tudo bem? Como todo mundo merece se divertir, a família juntos dos amigos estão no @tauaresorts para curtir o fim de semana de dia das crianças! Treinamos um pouco, fomos na piscina e nos divertimos muito!

E quando o fim de semana acabou, a rotina voltou com tudo com a gravação do Hoje em Dia e terminei com uma reunião com as meninas para falar de produtos!

Vocês gostaram? Comentem aqui o que acharam e se querem ver mais vídeos assim por aqui. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijosss!

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

‌



SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

‌



TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #eduguedes #viagem

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.