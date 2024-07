Nos primeiros seis meses: maconha apreendida é o dobro do que em 2023 Aclr|Do canal Record RS no YouTube 20/07/2024 - 10h05 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h15 ) ‌



A quantidade de maconha apreendida no Rio Grande do Sul nos últimos seis meses já é o dobro do que o mesmo período no ano passado. A polícia acredita que os traficantes tentaram aproveitar a crise climática no estado para tentar fazer a droga circular. Teve maconha escondida no meio de doações e até dentro de caminhão tanque.

