Nos EUA, Google é condenado pela Justiça por monopólio do sistema de pesquisas online Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/08/2024 - 23h19 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h21 ) ‌



Nos Estados Unidos, a Justiça considerou que o Google monopoliza as buscas na internet. A empresa é acusada de gastar R$ 150 bilhões no ano passado para tornar seu mecanismo de busca padrão em smartphones e navegadores. A maior parte do dinheiro foi destinada à Apple. A audiência ainda vai determinar a multa a ser paga. A Alphabet, dona do Google, informou que irá recorrer da decisão. O buscador detém, hoje, mais de 90% do mercado global.

