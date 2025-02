NOROESTE SEGUE NA ELITE! Empate dramático garante permanência na Série A1! Aclr|Do canal R7 no YouTube 24/02/2025 - 11h39 (Atualizado em 25/02/2025 - 01h18 ) twitter

Em uma noite de tensão e emoção no Alfredão lotado, o Noroeste empatou em 1 a 1 com a Portuguesa e garantiu a permanência na elite do Paulistão! Com a ajuda dos tropeços da Inter de Limeira e do Água Santa, o Norusca escapou do rebaixamento e carimbou sua vaga na Série D do Brasileirão 2026! Assista os gols da partida!

