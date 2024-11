Normas mais rígidas para transporte aéreo de pets entram em vigor a partir de hoje Aclr|Do canal Record News no YouTube 31/10/2024 - 15h15 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h03 ) twitter

As novas e mais rígidas regras para transporte aéreo de pets devem entrar em vigor hoje. As companhias aéreas terão trinta dias para se adaptar às novas normas. Com a regulamentação, os tutores poderão rastrear os pets do embarque ao desembarque. As companhias aéreas terão que oferecer entre outras coisas, serviços veterinários para emergências. Essas regras chegam seis meses depois da morte do golden retriver Joca, que morreu em uma caixa de transporte depois de uma falha da companhia aérea. Para entender todos os pontos dessa nova regulamentação, conversamos com Gustavo Kloh, professor da FGV Direito Rio.

