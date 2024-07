Norma Camargo, empresária, e Eliseu Portugal, médico

Aclr |Do canal Grands no YouTube

O Grands por Bessa do sábado do dia 15, trouxe Norma Camargo, figura das mais requisitadas do jet set curitibano. A convite de Reinaldo Bessa, ela contou diversas passagens de sua agitada vida social passada entre Curitiba e o Rio de Janeiro, as muitas viagens pelo mundo, o que é ser elegante, vaidade em tempos de redes sociais e falou sua passagem pela joalheira Natan e da curiosa história de um rapaz que quis devolver uma peça após romper o noivado. O médico Eliseu Portugal também participou da entrevista.

