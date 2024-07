Nomofobia: O medo moderno que afeta milhões de pessoas

Aclr |Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube

Descubra tudo sobre nomofobia, o medo irracional de ficar sem o celular, neste vídeo esclarecedor com o médico Asdrubal Cesar da Cunha Russo. A nomofobia afeta muitas pessoas atualmente, gerando ansiedade e impactando a saúde mental. Se você sente a necessidade constante de checar seu celular, fica ansioso quando está sem ele ou teme ser roubado, pode estar sofrendo desse problema. Entenda as causas, os sintomas e como lidar com a nomofobia para garantir um uso saudável da tecnologia.

