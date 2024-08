Nomes das vítimas da queda do avião são usados em golpes por perfis falsos Aclr|Do canal Record News no YouTube 13/08/2024 - 15h30 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pelo menos doze perfis falsos foram retirados do ar por tentar arrecadar dinheiro em redes sociais usando o nome das vítimas da queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo. As páginas pediam ajuda financeira para as famílias dos mortos. Os criminosos usavam fotos das vítimas para se passar por parentes. A ação do Ministério Público de São Paulo contou com participação da divisão de apuração de crimes virtuais. Nesta segunda, o IML concluiu que a maioria das vítimas morreu de politraumatismo, por causa da queda. Para alertar sobre esse tipo de golpe, conversamos com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Paulo Sergio de Oliveira e Costa.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.