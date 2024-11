Noiva misteriosa assusta moradores ao andar por ruas de Matão (SP) #shorts #reels #recordinteriorsp Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 17/10/2024 - 11h30 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h08 ) twitter

Imagine uma 'noiva misteriosa' aparecendo na sua frente, de madrugada, na rua! 👀 Foi o que aconteceu na noite do último domingo (13), na cidade de Matão, no interior de São Paulo. Moradores ficaram assustados e registraram em vídeo uma pessoa caracterizada de "noiva" andando no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com a Rua Prudente de Moraes, no Centro, e decidiram chamar a Polícia Militar. Os agentes fizeram buscas pela pessoa durante a madrugada da segunda (14), mas não encontraram ninguém. Horas depois, um morador de rua que cozinhava pelo local "confessou" aos policiais ser a "noiva misteriosa". Ele teria encontrado o vestido no lixo e decidiu usá-lo, mas negou que tivesse intenção de assustar as pessoas. A Polícia Civil identificou o responsável, mas afirmou que nenhuma investigação será iniciada sobre o caso, já que é um fato atípico e o homem não oferece riscos. Que situação! 😬

