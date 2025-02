Noiva de Amado Batista distribui convites para o casamento em grupo de mensagens no celular Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/02/2025 - 16h36 (Atualizado em 20/02/2025 - 01h06 ) twitter

Às vésperas do casamento, a noiva de Amado Batista está distribuindo os convites para a cerimônia pelo celular. A ex-Miss Calita Franciele, de 23 anos, montou um grupo de bate-papo com os amigos para enviar as “entradas” deles, mas com uma estratégia: a modelo usou a função de visualização única, a fim de que ninguém tire print e espalhe para penetras. "Para a gente, [o convite] não chegou ainda", cutucou Fabíola Reipert. "Ela está com pressa para casar, dizem pessoas próximas", completou a Venenosa.

