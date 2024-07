Noite de Gala encanta o Festival de Dança de Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/07/2024 - 11h49 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h25 ) ‌



Na Noite de Gala do Festival de Dança de Joinville, a São Paulo Companhia de Dança apresentou dois espetáculos marcantes que provocaram uma profunda reflexão sobre o mundo contemporâneo. As performances, que exploraram os movimentos migratórios e a conexão do ser humano com o universo, encantaram o público e destacaram o talento e a sensibilidade dos bailarinos. Com coreografias inovadoras e temas relevantes, esses espetáculos ofereceram uma visão introspectiva e enriquecedora sobre questões atuais. A repórter Isabella Motta, Luciano Senderski e Yoshi Suzuki são alguns dos nomes envolvidos nessa noite inesquecível que continua a ressoar na memória dos espectadores.

