Noite de Gala é atração do Festival de Dança de Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 19/07/2024 - 12h06 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h24 ) ‌



Chegou a hora de conhecer as principais atrações do maior festival de dança do mundo! A repórter Isabela Corrêa está ao vivo do estúdio da NDTV em Joinville, trazendo todos os detalhes sobre a programação deste fim de semana, com destaque para a emocionante Noite de Gala. Não perca as novidades e o que promete ser um final de semana inesquecível no Festival de Dança de Joinville.

