No Pantanal, bichos buscam refúgio para fugir do incêndio que já queimou 5% do bioma

O município de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, lidera o ranking nacional de queimadas com mais de 2.350 focos de queimadas desde o início do ano. Um levantamento feito pelo Ministério Público Estadual identificou que 85% do fogo têm origem em propriedades rurais particulares. A Polícia Federal também entrou na investigação. O Domingo Espetacular acompanhou de perto a situação no Pantanal.

