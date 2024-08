No #JogaNas11, @fredyjunior fala sobre o estado de saúde de Izquierdo, jogador do Nacional.#portalr7 Aclr|Do canal R7 no YouTube 27/08/2024 - 17h57 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h35 ) ‌



No #JogaNas11, @fredyjunior comenta sobre o estado de saúde de Izquierdo, jogador do Nacional, e compara a situação com a morte do zagueiro Serginho, do São Caetano, em decorrência de uma cardiomiopatia hipertrófica durante um jogo contra o São Paulo, em 2004.

