Ninguém acreditava que esse husky paralisado voltaria a andar Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 28/10/2024 - 19h30 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h09 )

Em janeiro, o abrigo Corridor Rescue Inc., em Houston, resgatou Balder, um husky siberiano com um ferimento de bala que o deixou paraplégico. Conversamos com Genevivi, técnica do abrigo, que contou que, apesar do prognóstico ruim, Balder surpreendeu a todos após sessões de fisioterapia, começando a andar sozinho.

Adotado por uma mulher que viajou 16 horas para buscá-lo, hoje ele vai ao parque e até corre sem a cadeira de rodas. "Ele superou todas as expectativas", disse Genevivi.

