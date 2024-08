Nicolás Maduro afirma que líderes da oposição deveriam estar presos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 01/08/2024 - 18h09 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que os líderes da oposição deveriam estar presos. Maduro responsabilizou María Corina Machado e Edmundo González Urrutia pela violência nas ruas. Os protestos tiveram início após alegações de fraude na eleição de Maduro para seu terceiro mandato consecutivo no último domingo (28). Durante as manifestações nos últimos dias, 16 pessoas morreram e mais de mil foram detidas. Em resposta à pressão internacional, Maduro declarou que está disposto a apresentar todas as atas eleitorais.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

Publicidade

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.