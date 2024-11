Nick Jonas interrompe show após perceber laser apontado para a cabeça. 📲 #RecordNews #shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 16/10/2024 - 16h13 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h03 ) twitter

O cantor Nick Jonas interrompeu um show dos Jonas Brothers em Praga, na República Tcheca, nesta terça-feira (15), após notar um laser sendo apontado para sua cabeça. O artista saiu correndo do palco pedindo uma pausa, sinalizando com as mãos. De acordo com um porta-voz da 02 Arena Praha, “ a apresentação teve que ser interrompida por vários minutos devido ao uso de um apontador laser proibido”. Após a pausa, o show continuou normalmente.

🎥 Reprodução: Redes Sociais

