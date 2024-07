NFT/ADVB Cast (EP10) - Planejamento estratégico e prático – dicas para a gestão do dia a dia

Aclr |Do canal RIC Podcasts no YouTube

No 10º e último episódio da série de podcasts do Núcleo Futuro e Tendências (NFT) da ADVB, um tema não menos importante: “Planejamento estratégico e prático – dicas para a gestão do dia a dia”.

O consultor de gestão estratégica, José Damigo, e o professor e palestrante Ricardo Cougo debatem as aplicações práticas de uma gestão eficiente na rotina das empresas com o integrante do NFT José Nascimento e o coordenador do núcleo, Filipi Oliveira.

Squad Planejamento Estratégico

Convidados: José Damigo, consultor de gestão estratégica, e Ricardo Cougo, professor e palestrante

Integrante do NFT: José Nascimento

Moderador: Filipi Oliveira

