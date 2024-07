NFT/ADVB Cast (EP06) - ESG – novos conceitos para gestão

Alto contraste

O ESG ganhou espaço nas reuniões de gestão, nos telejornais, nos cursos de universidades e, claro, no nosso dia a dia. Os novos conceitos do ESG para a gestão é o tema do sexto episódio da série de podcasts do Núcleo Futuro e Tendências (NFT) da ADVB, com o especialista e co-fundador da We.Flow Global, Paulo Cruz, o integrante do NFT Rafa Bonfim e o coordenador do núcleo, Filipi Oliveira.

Squad ESG

Convidado: Paulo Cruz, especialista e co-fundador da We.Flow Global Integrante do NFT: Rafa Bonfim

Moderador: Filipi Oliveira

